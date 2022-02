Le rituel d'Hécate. La confrérie magique, T1

Un tueur détraqué à ses trousses. Une prophétie qui la poursuit. Un amour improbable qui lui tombe dessus... Bienvenue à l'Académie. Bienvenue à la Confrérie, une école réputée où sorciers, banshees, loups-garous, fées et vampires sont formés à devenir les créatures les plus puissantes du monde magique. Quand Maddyson reçoit sa lettre d'admission, elle y voit l'occasion de changer de vie. Mais à son arrivée, de mystérieux meurtres se succèdent, et tout porte à croire qu'elle sera la prochaine victime. Si le fait d'être en permanence sur ses gardes n'était pas suffisant, elle doit également comprendre ce que signifie cet étrange tatouage apparu à ses dix-huit ans et qui est ce petit garçon aux yeux bleus qui hante ses rêves. Et si toutes ces révélations n'avaient qu'un seul but ? La mener à sa destinée... et au pouvoir ultime ? #Magie #Romance #Prophétie #UrbanFantasy #Confrérie #Académie