Partager son horizon. Secondes chances, T1

Et si une seconde chance pouvait soigner tous les maux ? Incapable de sauver l'entreprise familiale, Jude est rongé par les remords. La dernière chose à laquelle il s'attend est l'aide de Rob, le rival qui lui a arraché la première place à un concours de cuisine un an plus tôt. La collaboration des deux chefs ne sera donc pas de tout repos. Surtout que Rob incarne tout ce que Jude n'est pas : il est populaire, extraverti et aime les coups d'un soir. Pour compliquer ses affaires, le jeune homme s'assume totalement, tandis que Jude n'a pas encore fait son coming out. Mais ce n'est pas tout ! La bouée de sauvetage que lui lance son rival est soumise à des conditions, allant du partage des profits à celui de son lit. Succomber à Rob peut aussi bien mener au désastre qu'à un avenir radieux, du moins si Jude satisfait la condition ultime de Rob : celle de l'aimer publiquement. #MM #rivalstolovers #chefs #cuisine --- "Une intrigue géniale et incroyablement bien pensée, j'étais stupéfaite et en admiration. Les personnages principaux étaient absolument attachants et adorables. Ils ont capturé mon coeur dès la première introduction". True loveislove, Goodreads