Vaincre ses démons. BearPaw Resort, T3

La vengeance est un plat qui se mange froid. Et s'ils perdaient tout ? Cette question ne cesse de hanter Bellamy. Comment faire face à l'homme qui a tant perdu à cause d'elle ? Comment peut-il encore la regarder dans les yeux ? Alors que son secret grandit de jour en jour, au risque de briser ce lien qu'elle pensait pourtant incassable, le froid prend possession de Liam. Chaque fois qu'il la touche, le gel lui ronge le coeur. Car son besoin de revanche devient une obsession qui le rapproche de plus en plus de cette glace mortelle. Bientôt, elle prendra le dessus et il sera perdu à jamais. #RomanceContemporaine #Suspense #Vengeance #Romance #Amitié ___ "Waouah ! Juste wouah ! Liam et Bells ont vécu un véritable enfer, plus d'une fois, et malgré tout ils ne cessent d'en sortir plus forts, en tant qu'individus et dans leur couple". Lectrice Goodreads "C'est la conclusion parfaite à l'histoire de Bellamy et Liam ! C'est le tome que j'ai préféré de toute la série, on pouvait vraiment sentir l'émotion à travers les pages". Lectrice Goodreads "Cambria a un talent unique pour vous mettre le grappin dessus dès le début de l'histoire et vous garder captivé, au point qu'il est impossible de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. On ne peut que dévorer le livre ! " Lectrice Amazon "Cambria s'est surpassée en écrivant cette série. C'était vraiment une lecture phénoménale, l'autrice a une plume incroyable et j'ai hâte de lire plus de ses livres à l'avenir". Lectrice Goodreads