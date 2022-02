En plein dans le mille. La vengeance dans le sang, T1

Ici pas de happy end où le prince charmant vient sauver la princesse et ils vivent heureux à jamais... Ce prince charmant est mort. Et c'est moi qui l'ai tué. Pendant douze longues années, je n'ai pensé qu'à une chose... La vengeance. Il a suffi d'une nuit pour changer la vie de nombreuses personnes et m'apprendre que les monstres sont bien réels. Mais j'ai aussi appris que j'étais le pire d'entre eux. Ils étaient quatre. Ils m'ont tout pris. Aujourd'hui, il n'en reste plus que trois. Ils peuvent bien s'enfuir, car, tôt ou tard, je les retrouverai. On ne m'appelle pas Bullseye sans raison. Et rien ni personne ne se mettra en travers de mon chemin. Pas même elle. Elle, cette tigresse féroce. Elle qui aurait le pouvoir de me briser le coeur (si j'en possédais encore un). Mais ce monde n'est qu'une jungle, et nous ne sommes que des animaux, prêts à s'entre-tuer. #Vengance #DarkRomance #Suspense ___ "Merveilleux. Sauvage. Intense. Impossible de poser ce livre". Lectrice Goodreads "Sombre, cru, violent... et pourtant touchant et émouvant". Lectrice Goodreads "Monica force le lecteur hors de sa zone de confort. Avec éclat. Et elle vous garde en haleine jusqu'à la fin". Lectrice Goodreads