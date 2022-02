Une malédiction intacte. La malédiction de Célia, T5

Dans l'ombre, les ennemis des soeurs Wird pansent leurs plaies... et préparent leur vengeance. Le monde surnaturel est en pleine mutation. Depuis que l'ordre établi a été renversé, les forces du mal consolident leurs rangs dans l'ombre. Le monde de Célia est également en train de changer et, tandis qu'elle cache la profondeur du traumatisme qu'elle et ses soeurs ont vécu, elle prend conscience qu'elle n'est pas la seule à posséder des secrets. Aric, son âme soeur, et les Anciens de sa meute se lancent sur les traces d'une pierre aux pouvoirs incomparables. Une pierre aussi convoitée par les sorcières... et par Misha, qui envoie Célia à sa recherche. Les vampires et Célia parviendront-ils à devancer à la fois les garous et les sorcières et à s'emparer du trésor avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains ? A moins que les chasseurs ne deviennent des proies. #Sororité #Romance #UrbanFantasy #Magie #LoupsGarous #Vampires ___ "Lire Une malédiction intacte, c'est comme recevoir une douce étreinte après s'être fait pulvériser par un mixeur". Lectrice Goodreads "Cecy Robson a encore une fois fait un travail exceptionnel. L'histoire était à la fois hilarante, déchirante, pleine d'action et romantique". "Fantastique ! Je ne pouvais pas lâcher le livre ! Sans conteste la meilleure série paranormale que j'ai jamais lue ! "