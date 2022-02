La Princesse étrangère. Le Royaume du Nord, T1

Négocier ou courber l'échine. Se battre ou périr. Au jeu du pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est envoyée dans le Kaezar de Sibérion pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte tout en essayant de rester en vie. Car, dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient. Mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés... Si elle compte survivre et épauler son intraitable époux, Eugénie n'a d'autre choix que de s'endurcir... #Romance #Royauté #Complot #Guerre #Pouvoir #Amitié