Trois petites erreurs. Blindfold Club, T3

Il obtient toujours ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est elle. Je vends du sexe, de la luxure et du plaisir. Ce n'est pas juste un business, c'est toute ma vie. Et je contrôle tout, jusqu'au moindre détail. Elle est la seule femme que je ne peux pas avoir, celle qui met en péril tout ce que j'ai passé des années à construire. Je suis prêt à tout perdre pour elle. Les tomes de cette série peuvent se lire indépendamment. #Sexy #RomanceContemporaine #BDSM #ForbiddenLove ___ "C'est tout ce qu'on attend d'un livre et plus encore ! Sexy, torride et il y a une réelle histoire. C'est ce que j'ai lu de mieux récemment". Lectrice Amazon "Ce livre est chaud bouillant ! Je suis fan de la série, ce n'est un secret pour personne. Nikki Sloane écrit les livres les plus érotiques que j'ai jamais lus et cette fois encore je suis conquise. C'est du roman érotique pur mais accompagné d'une réelle intrigue et de sentiments". Lectrice Goodreads "Trois petites erreurs est une romance érotique absolument parfaite. C'est une pure échappatoire, de la pure luxure et tout simplement hyper sexy". Lectrice Goodreads