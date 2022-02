Liberté de cow-boy. Les cow-boys, T5

Après avoir purgé sa peine, Skyler est habitué à devoir se battre pour obtenir ce qu'il veut, et ce qu'il désire le plus au monde, c'est un travail au Rocking C. Mais Sterling Chandler, le patron de Sky, est un homophobe notoire et ses employés ne font pas vraiment confiance à un ancien détenu. Sky est prêt à ignorer leur comportement, car être à nouveau libre et travailler au grand air lui suffit. Il souhaite oublier son passé et compte bien ne s'occuper que de ses affaires ; en espérant que les hommes avec qui il travaille en fassent autant. Pourtant, ça ne signifie pas qu'il n'aimerait pas un ami... tout particulièrement un comme ce géant de Rock Evans. #MM #cowboys #western --- "Bien écrit, avec une histoire et une intrigue solides, ainsi que des personnages très sympathiques. Mes promesses de cow-boy est le genre d'histoire que je veux voir plus souvent ! " Unconventional Book Reviews " Ce n'est un secret pour personne que c'est l'une de mes séries préférées. Les personnages de Sky et Rock sont complexes et intrigants. Leurs points de vue sont éclairants. J'aime toujours quand une histoire montre que les obstacles que la vie met en travers du chemin peuvent être surmontés avec de la compréhension et de l'amour". JR - Goodreads