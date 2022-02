Le général Soldati. Soldati, T3

Un guérisseur Soldati puissant, mais maladroit. Un général Orso à la retraite. Un complot projetant l'assassinat du roi. Un secret qui pourrait tous les anéantir. L'heure du Festival du Solstice d'Eté a sonné et des invités sont attendus des quatre coins du royaume pour se joindre aux festivités. Pourtant, une ombre plane sur ces réjouissances : les rumeurs d'un complot Orso visant à tuer le roi. Il est temps, pour Ezra et le conseil Soldati, de préserver le secret de Khalon... et d'arrêter une conspiration qui pourrait détruire le monde des Soldati et celui des humains qu'ils protègent. A mesure qu'Ezra et le général Segreti se découvrent une affection grandissante, un jeu dangereux débute. Mais en sont-ils les pions ou les joueurs ? Leurs coeurs survivront-ils à cet ultime échec et mat ? #MM #complot #royaume #magie