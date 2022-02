Fini de jouer. Dragon Squad, T1

De meilleurs amis à âmes soeurs, il n'y a qu'un pas. Abel Markham et Alexander Glass sont nés le même jour dans le même hôpital. Alors que leurs mères sympathisent, eux deviennent fusionnels. Très jeunes, ils ne rêvent que d'une chose : devenir joueurs de rugby professionnels. Mais quand les aléas de la vie les séparent en envoyant Alec de l'autre côté de la planète, ils perdent contact. Heureusement, le destin n'a pas dit son dernier mot et une sélection dans l'équipe de rugby galloise va de nouveau les rapprocher. Ravi, Mark entend bien reprendre leur relation là où ils l'avaient laissée. Sauf que, entre-temps, Alec a réalisé qu'il n'éprouvait pas que de l'amitié pour le jeune homme. #MM #sport #rugby La duologie "Dragon Squad" est un spin off de la série à succès Les hommes de Cardiff