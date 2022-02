Addicted after all. Addictions, T3

Découvrez la conclusion de l'histoire d'amour épique de deux ex-addicts ! Lily et Lo se préparent au pire quand Jonathan Hale programme un rendez-vous "important" avec eux. Seulement, après avoir été jetés sous les feux des projecteurs et luttant quotidiennement contre leurs addictions, ils ne voient pas bien ce qui pourrait leur arriver de pire. Au coeur d'un océan de changements, Lily et Lo vont devoir se soutenir et se battre ensemble, une dernière fois, pour avoir droit à leur fin heureuse tant méritée. #Addict #Amour #Sexy