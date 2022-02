L'odeur de la poudre de riz

Camille a tout pour être heureuse : un métier de bibliothécaire qu'elle adore, un fiancé qui l'aime et des amies formidables. Que pourrait-elle demander de plus ? Lorsque Camille se voit confier la gestion d'un don de livres, elle ne s'attendait pas à découvrir, cachées entre les pages, des lettres de Liliane. Emue par leur contenu et par le désir profond et inavoué de Lily qu'elles soient remises à leur destinataire, la jeune femme se lance dans une quête qui ébranlera toutes ses convictions. --- "J'ai passé un superbe moment avec cette histoire, j'avais envie de poursuivre l'enquête aux côtés de Camille et Louis. Les lettres sont à la fois belles et émouvantes, et j'ai beaucoup aimé le parallèle entre la relation de Mandy et Lily et celle de Camille et Louis". Lectrice du comité de lecture