Sous l'emprise de la magie. Val Thorvald, T1

Entre un dragon qui veut faire de moi sa marionnette, un agent du gouvernement qui me recherche et ma boss à sauver, j'ai beau être une tueuse à gages expérimentée, je suis quand même dans le pétrin ! Je m'appelle Val Thorvald et je suis tueuse à gages. Malgré ma popularité toute relative, j'ai toujours réussi à m'en sortir avec aplomb grâce à mon sang de demi-elfe, une épée prénommée Chopper et un tigre télépathe au caractère bien trempé. Avec quelques gros mots aussi, mais bon, surtout avec aplomb. Mais ça, c'était avant qu'une mystérieuse maladie affecte ma cheffe, qu'un agent fédéral ouvre une enquête sur moi et qu'un fichu dragon m'interrompe en pleine mission. Faire la peau à des vampires, des zombies ou des ogres ? No problemo. Mais les dragons sont bien plus redoutables. Et celui-ci veut faire de moi sa marionnette. Mais plutôt crever que de devenir son esclave. Si je ne trouve pas rapidement un moyen de lui filer entre les pattes, de sauver ma cheffe et de me débarrasser de l'espion mandaté par le gouvernement, je risque vraiment de me retrouver dans le pétrin. Ou morte. Ou les deux. Ce qui serait gênant. #Enquête #Dragon #UrbanFantasy #Paranormal #HéroïneBadass #Humour ___ "Quelle Urban Fantasy géniale ! Ca m'a un peu rappelé la série Kate Daniels, mais ça reste très différent. On y retrouve une héroïne relativement âgée et sarcastique, accompagnée de son tigre à l'humour ravageur et un dragon condescendant". "C'était un super livre, plein d'aventure et de retournements. J'ai adoré le côté mystérieux de l'histoire mais, par-dessus tout, je veux savoir comment tout ça va se jouer". "Ce livre était très amusant. Une histoire UF avec une héroïne plus âgée et drôle. Elle m'a fait beaucoup rire".