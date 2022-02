La biographie fascinante d'une pionnière du féminisme, des pédagogies nouvelles et des recherches sur le cerveau de l'enfant. Qui était vraiment Maria Montessori ? Son nom est devenu célèbre avec la méthode qui a révolutionné la pédagogie de l'enfant. Mais que sait-on de cette femme visionnaire qui a conquis le monde ? Cristina De Stefano nous fait découvrir la petite élève en lutte contre l'institution scolaire, puis l'étudiante qui sera l'une des premières femmes à devenir médecin, et qui partage son temps entre militantisme féministe et engagement social. Un jour, alors qu'elle exerce bénévolement auprès d'enfants enfermés à l'asile, elle a l'intuition qu'il faut repenser tout ce qu'on sait de l'intelligence de l'enfant. Elle expérimentera sa méthode dans une école du quartier le plus pauvre de Rome. Ses résultats stupéfiants la rendent vite célèbre. Maria Montessori consacre alors sa vie à sa mission : changer l'enfant pour changer le monde. Scientifique et croyante, aussi rigoureuse qu'intuitive, c'est à la fois une idéaliste et une femme d'affaires qui prend soin de breveter son matériel. Pour certains, elle est la prophétesse d'une nouvelle conception de l'humanité. Pour d'autres, une despote et une opportuniste. Maria Montessori est, comme tous les génies, un personnage complexe et extraordinairement attachant.