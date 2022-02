La nouvelle présidente de l'Ukraine, Olena Hapko, prépare son investiture. Femme d'affaires au passé violent, celle que l'on surnomme la Princesse de l'acier savoure sa victoire. La voilà au sommet. A ses pieds, l'Ukraine et sa steppe immense. Mais la Russie ne l'entend pas ainsi. Face à la future présidente, les services secrets russes et les oligarques locaux attisent les révoltes populaires. Trente jours séparent l'élection de la cérémonie d'investiture. Durant ces trente jours, Olena Hapko va devoir faire ce qu'elle a toujours fait : survivre. Avec comme seules armes sa férocité et sa connaissance parfaite du marécage politique ukrainien. Avec ce nouveau polar, Benoit Vitkine, journaliste et prix Albert Londres, excellent connaisseur du monde post-soviétique, décrit avec précision, sans romantisme, le monde des oligarques et de la géopolitique. Les complots et les tractations de coulisse qu'il décrit trouvent un fort écho dans l'actualité.