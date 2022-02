Devenir prêtre ou prêtresse vodou en Haïti. Entrecroisement entre les impératifs de la continuité et du changement

Comment s'opère le processus de transmission de la prêtrise dans le vodou haïtien et à quoi peut-on l'attribuer ? Le problème de la transmission du vodou a été en effet rarement objet d'investigation systématique, alors qu'il est directement lié au patrimoine et au dispositif qui permet d'assurer sa protection et sa pérennité. Cet ouvrage présente une description analytique des voies essentielles de cette transmission du religieux, particulièrement du mécanisme de construction de l'identité religieuse de l'ougan ou de la manbo. Mobilisé par le réflexe défensif de son habitus, le prêtre ou la prêtresse vodou tient profondément à la continuité de sa lignée croyante. Cette publication révèle que la transmission de la prêtrise vodou se réalise dans l'articulation existant entre le poids de la collectivité et l'histoire individuelle des prêtres vodou confrontés à l'impératif du changement, même si ce changement doit subir l'épreuve de la continuité légitimatrice.