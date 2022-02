Fascinant Chouchani

Au tournant du xxe siècle, le professeur Chouchani prit part à l'instruction d'érudits qui formèrent à leur tour une nouvelle génération de penseurs juifs éclairés. Avec le philosophe Jacob Gordin et le philologue Joseph Gottfarstein, ce génie aux allures de vagabond contribua à la renaissance de la pensée juive après la Shoah en France. Un épisode extraordinaire de l'histoire des idées qui redonna aux sources de la tradition juive la place qu'elles méritaient dans le grand débat des cultures. Ses connaissances sacrées et profanes impressionnaient. L'approche révolutionnaire du professeur d'Elie Wiesel, Emmanuel Levinas, Léon Askenazi et d'autres connut des prolongements en Europe centrale, en Israël, aux Etats-Unis, en Afrique du Nord et en Amérique du Sud, des lieux qu'il traversa comme un météore. Mais tel Socrate, la vie de Chouchani, personnage énigmatique dont la véritable identité était gardée secrète, est entourée de mystère. Solitaire et marginal, le destin du clochard qui savait tout fascine et questionne. De ses enseignements, trop peu d'informations ont jusqu'alors filtré. Le présent essai propose de révéler quelques secrets de sa pensée foisonnante, éclairés par l'évocation des étapes principales de sa vie.