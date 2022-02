Dans l'antichambre. Pour un dialogue entre la pensée juive et la connaissance renouvelée du judaïsme ancien

La connaissance du judaïsme ancien s'est profondément renouvelée depuis les années 2000. Passé le temps des déchiffrements, les manuscrits de la mer Morte (notamment ceux de Qumrân) concourent grandement à ce renouveau, soit directement par l'apport de textes nouveaux rédigés peu avant l'ère chrétienne, soit indirectement par l'éclairage nouveau de questions anciennes structurant la pensée juive. Le présent ouvrage a pour but de mettre à disposition les derniers résultats de la recherche et les questions débattues sur des thèmes majeurs comme le temps et les temporalités (apocalyptique, eschatologie, vie post-mortem, liturgie), l'identité, l'ethnicité et la société (statut des prêtres et des sages, place de la femme, "identité juive" , antijudaïsme, création d'un groupe religieux), Dieu (place des démons et des anges, pauvreté, messianisme et salut, dualisme), le rapport au texte et son autorité (écriture et réécriture, processus d'autorité, concept de révélation, place de l'hébreu). Ce livre souhaite plaider pour un nouveau dialogue, dans l'esprit de la Wissenschaft des Judentums, entre les historiens du judaïsme ancien et les spécialistes de la pensée juive, quel que soit leur discipline et leur champ.