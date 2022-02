Crise de la gauche. Cancel Culture, décolonialisme et universalisme

Avec l'effondrement du Parti communiste et l'affaiblissement du Parti socialiste, la gauche connaît une crise qui se révèle beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Depuis une quinzaine d'années, se développe, surtout à l'extrême-gauche de l'échiquier politique, une nébuleuse idéologique qui remet en cause les valeurs universelles auxquelles la gauche traditionnelle s'identifiait. Cette "gauche identitaire" interprète à nouveaux frais les principes républicains afin de soutenir notamment des positions indulgentes envers l'islamisme radical, d'attaquer la laïcité, de dénoncer la société française en raison de son passé colonialiste, de préconiser un séparatisme sexuel ou racial et de revendiquer certaines discriminations. Ce ressentiment victimaire va jusqu'à militer pour une Cancel Culture, c'est-à-dire une réécriture de l'histoire au nom du politiquement correct. Quelle est l'influence réelle de la gauche identitaire ? Quels risques fait-elle peser sur notre société et sur nos libertés ? Avec les contributions de : Manuel Boucher, Emmanuel Debono, Michel Dreyfus, Hubert Heckmann, Joël Kotek, François Rastier, Stéphanie Roza, Gilles Vergnon.