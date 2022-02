Crise du débat démocratique. Doit-on limiter la liberté d'expression ?

Rejet des caricatures, dénonciation des statues à l'effigie de personnalités controversées, critique de partis pris académiques, etc. Le débat démocratique est aujourd'hui miné par des polémiques violentes, qui opposent des "camps" aux argumentations irréconciliables et aux attitudes intransigeantes. Là les "racisés" dénoncent les "républicains" , ici les "islamophobes" vouent aux gémonies les "islamo-gauchistes" , ailleurs les "universalistes" attaquent les "décolonialistes" . Partout le climat du débat public est délétère. Les enjeux de ces problèmes publics sont d'autant plus complexes à analyser qu'ils sont masqués par des positions idéologiques et un aveuglement des thuriféraires de chacun des camps en présence. Comment organiser, sans anathème et dans un esprit démocratique, nos débats contemporains, sans jamais perdre de vue le "bien commun" ? Avec les contributions de : Charlotte Denizeau-Lahaye, Philippe Gonzalez, Laurence Kaufmann, Ulysse Korolitski, Smaïn Laacher, Kenan Malik, Jenny Raflik, Joan Stavo-Debauge, Cédric Terzi.