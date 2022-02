La laïcité du Québec au miroir de sa religiosité

En quoi la religiosité des Québécois informe-t-elle de la place et de la forme qu'ils souhaitent donner à la religion en société ? En quoi la laïcité, comme projet de société mobilisant des convictions fortes quant au vrai et faux, au bien et au mal, peut-elle être étudiée comme un objet religieux par les sciences religieuses ? En bref, quel régime de religiosité, pour quel régime de laïcité ? A rebours d'une perspective voulant que la modernité séculière s'accompagne nécessairement de la marginalisation et de la disparition du religieux, c'est à leur articulation ouverte et en contexte que s'intéressent les auteurs de cet ouvrage. Chemin faisant, ils entendent éclairer un aspect central, quoique paradoxalement absent, du débat québécois sur la laïcité : le religieux, la religion, la religiosité. Avec des chapitres de Loïc Bizeul, Xabier Itçaina, Guy Jobin, David Koussens, Jean-François Laniel, Jacob Legault-Leclair, Raymond Lemieux, E. -Martin Meunier, Jean-Philippe Perreault, Céline Philippe, Martin Roy et Stéphanie Tremblay.