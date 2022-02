Haïti. Culture et patrimoine dans la construction d'une destination touristique

Joseph Ronald Dautruche nous propose une étude fine, étendue et critique des jeux et enjeux de la mise en valeur des patrimoines et du développement du tourisme en Haïti. Son approche neuve de l'appréhension des réalités patrimoniales et touristiques permet de mieux comprendre comment les individus vivent leurs expériences de terrain, créent des références physiques et mentales et construisent leurs relations à la culture et au territoire. Elle permet de passer d'une conception du tourisme envisagé comme un modèle mental ou un "regard" à une conception de "pratique culturelle et spatiale" , plus créative, évolutive et dynamique. L'ethnographie multi-site lui permet d'investiguer des temporalités parallèles ou superposées, de faire de nombreux sauts dans le temps, de suivre des trajectoires de visite et de vie, et de révéler différentes époques par un héritage culturel qui est au coeur des découvertes touristiques. Cette approche amène l'auteur à enquêter sur différents sites, à dépister leurs connexions, et à s'interroger sur les rapports au soi et à l'Autre ainsi qu'au patrimoine et au territoire. Suivant une logique qui va du général au particulier, et du passé au présent, chacun de ces thèmes fait l'objet d'un chapitre dans le livre : les rôles du vodou et de la peinture dite naïve dans la construction d'une image de la culture haïtienne, l'Exposition internationale de Port-au-Prince de 1949, le Carnaval de Jacmel, le Rara de Léogâne, les festivités vodou aux Gonaïves.