Marion Duval : Le scarabée bleu. Tome 1

Le Musée du Louvre a été cambriolé. Une pièce exceptionnelle, un scarabée bleu de l'Egypte antique, a disparu. Or la jeune Marion Duval, fille d'Alexandre, journaliste chez Superhebdo, se retrouve par hasard impliquée dans cette mystérieuse affaire - le bijou a été jeté par le cambrioleur dans l'étui à violon de Marion. Alors qu'ils s'apprêtent à le restituer, Marion et son père sont enlevés. A leur arrivée dans une immense demeure, ils font la connaissance de la mystérieuse Esther et de son fils, Fil. Esther a volé le bijou car il contient un trésor... mais ce trésor n'est pas ce qu'elle imaginait. Bientôt, la maison est encerclée par la police, mise sur la voie par l'appareil photo qu'Alexandre a jeté dans la rue lors de l'enlèvement. Esther et Fil s'enfuient... Marion et Alexandre sont sauvés. Mais ils se doutent qu'ils vont tous bientôt se retrouver...