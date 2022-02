Adélidélo Tome 8 : Le carnaval des bisous

La vie est plus belle avec des bisous et Adélidélo compte bien en profiter ! Quelle que soit l'heure ou l'endroit, on a toujours le temps pour des bisous... ou des câlins ! Dans ce tome 8, 7 histoires : -Le carnaval des bisous -La fête des papas -Miam, des spaghettis -Un Didi bien dodu -La grasse matinée -Reviens, petit nuage -Marre des bisous !