Animal Tatoo Tome 1 : Le livre des origines

La légende de l'Erdas enfin révélée ! Aux quatre coins du royaume de l'Erdas, une grande guerre a posé les bases d'une lutte sans merci entre l'armée du Dévoreur et les Capes-Vertes. Découvrez l'histoire de ce conflit ancestral. Aux origines de l'Erdas, Briggan le loup, Uraza la panthère, Jhi le panda et Essix le faucon étaient les êtres les plus puissants du Royaume. Jusqu'à ce qu'un roi fou décide de se lier à un crocodile. Proclamé Roi Reptile, il réunit ses troupes pour partir à la conquête des quatre continents aux côtés de Kovo. Leur but : dérober les précieux talismans des quatre Bêtes Suprêmes. Prêts au combat, Jhi, Uraza, Briggan et Essix se tournèrent alors vers les autres Bêtes Suprêmes afin de les convaincre de lutter auprès des Capes-Vertes contre l'armée du Roi Reptile...