Les rameurs

C'est l'histoire d'un ours, d'un élan et d'un castor qui sont les meilleurs amis du monde. Sauf quand ils se disputent ! Un jour, ils décident de faire du canoë... Sauront-ils cesser leurs querelles et former une équipe ? Vous le saurez en lisant cette folle aventure, la plus incroyable de toute leur vie !