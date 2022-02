Marion Duval : La couleur des secrets

Marion part rejoindre sa mère, Line, pour les vacances, dans la ville thermale de Saint-Aubin-les-Bains. Line y est invitée quelques semaines par la mairie pour réaliser une oeuvre qui sera ensuite exposée dans les anciens thermes. Elle a proposé à Marion de l'y rejoindre, ainsi qu'à l'une de ses amies, Emma, venue en compagnie de son fils, Eloi, et à Nancy, une spécialiste de John Simington. Ce peintre célèbre a disparu mystérieusement il y a des années après avoir vécu à Saint-Aubin et Nancy espère retrouver sa trace, ou (qui sait ? ) des tableaux inconnus de tous. Bientôt, de mystérieux événements se produisent : bruits inquiétants, drôles d'espions, crises d'Emma... Quel est le secret qui rôde dans la ville ? Marion et Eloi se lancent dans une enquête qui leur en apprendra plus sur le passé de Saint-Aubin... et sur l'histoire d'Eloi. On y croise une danseuse, un bébé, une demeure abandonnée... Leur aventure s'achèvera - enfin ! - par les retrouvailles d'Alexandre et Line, les parents de Marion...