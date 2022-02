Le concours de bisous

Toinou et ses amis font un concours de bisous. A chacun de raconter son bisou préféré. Celui qui racontera le bisou le plus extraordinaire sera le prince ou la princesse des bisous ! Qui va gagner ? Le bisou-sandwich de Toinou, le bisou-dodo de Margot ou le bisou-surprise d'Elise ? Une histoire pleine de tendresse qui donne envie de se faire des bisous et d'en imaginer de toutes sortes !