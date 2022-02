Chihuahua Tome 2 : Une journée un peu humide

Paul, toujours hanté par l'âme damnée Roland, retourne à l'école Chihuahua pour une deuxième journée qui promet d'être aussi folle que la précédente. Il y retrouve son amie Violette et le monstre Gilbert, mais un nouvel élève arrive dans la classe, aussi insupportable que (semble-t-il) parfait : Elendür. Et soudain la pluie se met à tomber, beaucoup, beaucoup... que va devenir l'école ? Et les élèves ?