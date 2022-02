Le châle de Nonna

"Il était une fois une jeune fille nommée Capucine. Capucine vivait chez sa grand-mère, dans un petit village, au pied des montagnes. Sa grand-mère l'avait recueillie quand elle était bébé. Capucine l'appelait "Nonna" et l'aimait comme sa maman. Nonna lui avait appris à lire et à écrire, à couper du bois et à cuisiner... mais surtout, elle lui avait appris à aimer. Sa grand-mère lui avait donné tant d'amour qu'il avait été facile pour la petite fille de lui en donner autant en retour. Chaque jour, Capucine et sa grand-mère travaillaient ensemble dans le potager, au pied de la Montagne Sacrée. Les villageois l'avait baptisée ainsi parce qu'elle semblait toucher le ciel. Et chaque soir, la petite fille et la grand-mère s'asseyaient au coin du feu. "Veux-tu bien m'apporter mon châle, ma chérie ? " demandait Nonna, après s'être installée dans son fauteuil. Capucine partait aussitôt chercher le châle de sa grand-mère et lui déposait délicatement sur les épaules pour qu'elle ait bien chaud. Puis Nonna racontait alors les plus beaux souvenirs de sa vie, et Capucine, ses plus grands rêves. Ainsi, les années passaient paisiblement". Mais Nonna tombe malade. Quand elle décède, Capucine est comme paralysée par le chagrin. Elle décide de lui porter son foulard, tout là-haut sur la Montagne sacrée, où sans doute sa grand-mère repose... Commence alors pour la petite fille un chemin difficile fait d'obstacles, de moments de crainte et de découragement, mais aussi de rencontres qui progressivement la conduiront jusqu'à son but. C'est le chemin vers la résilience et l'acceptation du deuil, vers ce moment où elle sera capable d'entrevoir à nouveau la lumière et aimer la vie. A la fin de l'album l'autrice explicite le sens symbolique de chacun des personnages ou lieux rencontrés.