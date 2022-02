Une saison au ski

L'espionne ment énormément Romarine part en classe de neige et ramène en douce le téléphone portable de sa soeur, pourtant interdit. Afin de ne pas se faire prendre, elle confectionne un détecteur de mensonges qu'elle teste sur ses camarades. L'espionne est sur une piste Romarine et sa famille partent en vacances au ski : direction la résidence Clair-Soleil ! Sur place, chacun choisit son programme : sorties raquettes, soirées karaoké, jeux de piste... Pendant que Boubouillasse s'ennuie et que Noël drague l'animatrice, Romarine a mieux à faire : rien de tel que des vacances à la neige pour espionner !