Havenfall Tome 1

Le frère de Maddie a disparu 10 ans auparavant. Soi-disant assassiné par leur mère, qui aurait fait disparaître le corps. Mais Maddie sait la vérité, elle a vu quelque chose enlever son frère alors que leur mère essayait de le protéger. Aujourd'hui, la mère de Maddie, qui n'a jamais nié le crime, est dans le couloir de la mort, et Maddie vit depuis cette époque avec son père et sa belle-mère. Elle est la victime de moqueries et rejetée par tous ses camarades au lycée, car fille de meurtrière. Son seul refuge, c'est Havenfall. Une magnifique auberge nichée au coeur des Rocheuses, écartée du monde et pourtant au carrefour des mondes. Car dans les caves de Havenfall, dont le gardien est Marcus, l'oncle de Maddie, se trouvent les portes d'accès aux mondes parallèles au nôtre : Byrn, Fiordenkill et Solaria, dont on sait peu de choses car la porte y menant a été fermée un siècle auparavant, les habitants de Solaria étant réputés être des bêtes assoiffées de sang et capables de changer de forme. Lorsque son oncle est attaqué, Maddie doit reprendre les rennes de l'auberge : elle devient la gardienne de la paix qui règne entre les royaumes. Mais des évènements se préparent, et Maddie devra faire face à une crise sans précédent. Pour éviter une guerre, elle devra faire face à son passé et les secrets qu'il renferme...