Eddy, pirate maudit

Eddy est fils de pirates et sa famille est effrayante. Mais lui, Eddy, est vraiment... riquiqui ! Il ne fait pas peur du tout et il est tout joli. Une nuit, les pirates de l'île aux Sabres attaquent le navire. Mais toute la famille dort profondément, sauf Eddy ! Il décide alors de prendre les choses en main : il fouille dans le coffre de son grand-père et trouve un déguisement pour effrayer et faire fuir ces terribles pirates.