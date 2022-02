Dans ce manga, on retrouve les personnages des précédents tomes... des élèves pas très studieux, une prof originale et un petit extraterrestre sympathique doté de multiples pouvoirs... Leur aventure est prétexte à découvrir les robots sous toutes leurs formes... Ceux qui travaillent dans la maison... qu'ils jardinent, passent l'aspirateur ou commandent les repas... Ceux qui facilitent le travail des employés dans de grandes entreprises en acheminant des commandes... Ceux qui aident les humains, par exemple en surveillant des rues, ou en tenant compagnie à des personnes fragiles (et au Japon cet aspect est particulièrement développé ! )... Chacun des 9 chapitres se conclut par une double-page documentaire thématique... - les robots de la maison - Asimo le premier robot qui a su marcher - les robots humanoïdes communiquants - l'intelligence artificielle - les réseaux de robots du futur... - le métier d'ingénieur en robotique