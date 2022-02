Quatre enfants dans le vent

La famille de Guenièvre St. Clair emménage dans l'Iowa pour que Vienna, la mère de la jeune fille, atteinte d'amnésie, puisse se reconnecter à ses souvenirs d'enfance. Là-bas, la jeune fille, accompagnée de sa petite soeur Bitty, découvre un monde nouveau, bien éloigné de la vie new-yorkaise qu'elle a toujours connue. Elles font la rencontre de Jimmy et Micah, deux adolescents qui ont grandi ici et dont les bêtises sont plus folles les unes que les autres. Toutefois, la vie dans l'Iowa n'est pas aussi calme qu'elle n'y paraît. En effet, Wilbur, le voisin de Gwen a disparu et la jeune fille est persuadée que Gaysie Cutter, la terrifiante femme qui vit dans la maison d'à-côté, est coupable. Malaimable et défigurée, elle a même tenté d'enterrer Gwen vivante lors de son arrivée ! En plus de devoir résoudre ce mystère, elle découvre aussi que sa famille lui cache de nombreux secrets liés au passé de sa mère, et revenir dans l'Iowa ne peut que les déterrer, pour le meilleur comme pour le pire. Mais heureusement, Gwen peut compter sur Bitty, Jimmy et Micah pour l'accompagner dans toutes ses aventures, aussi farfelues qu'elles soient.