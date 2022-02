Je découvre l'écriture propose 8 séquences progressives organisée en 4 temps : Des activités préparatoires autour d'un signe graphique ; L'application du signe graphique aux lettres de l'alphabet correspondantes ; Le tracé des lettres expliqué et décomposé ; Des lignes d'écriture pour s'entraîner à tracer la lettre seule, puis dans des mots. Avec des rabats transparents et un feutre effaçable offert pour s'entraîner, effacer et recommencer autant de fois que nécessaire ! Avec en plus : Un mémo du tracé des lettres bâtons Des autocollants repositionnables De nombreux conseils pour les parents