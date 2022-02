Dragon Quest - Les héritiers de l'Emblème Tome 20

La série Dark Fantasy de la saga Dragon Quest débarque en librairie ! Poron, Leben, Bezel, Isari et Yalbar ont pénétré dans la tour des Mirages. Ils ne tardent pas à rencontrer une étrange machine douée de parole qui précipite Leben et Bezel dans une sorte de dimension parallèle où ils sont soumis à une série d'épreuves destinées à provoquer l'éveil du seigneur de la Sagesse. Parviendront-ils à accomplir ce qui est attendu d'eux, et réussiront-ils à sortir de ce labyrinthe sains et saufs ? Pendant ce temps, le machiavélique Harold arrive au Jipang pour s'attaquer au reliquaire. Conformément à ce que lui dicte son destin, Isari se précipite sur les lieux dans l'espoir d'arrêter Harold, mais ce dernier est visiblement en train de se métamorphoser en une créature qui n'a plus grand-chose d'humain...