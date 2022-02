Assassin's Creed Dynasty Tome 3

Assassin's Creed : la licence incontournable d'action-aventure et d'infiltration en manga ! La guerre fait rage sur tout le territoire et l'empire Tang est menacé. Les armées d'An Lushan continuent d'avancer, faisant tomber chaque poste et ville sur leur passage. Le seul espoir de l'armée impériale est de tenir la passe de Tong, dernier rempart qui se dresse entre l'ennemi et la capitale Chang'an. Li E, Jiming et son père, le gouverneur Yan, rejoignent les forces de l'empire pour combattre les forces de la rébellion. Voyagez au coeur d'une des plus passionnantes périodes de l'histoire chinoise dans cette aventure inédite, qui revient aux origines du conflit séculaire entre l'ordre et la liberté !