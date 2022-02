Découvrez dans cette nouvelle trilogie un récit se déroulant après les événements d'Horizon Zero Dawn, le jeu vidéo acclamé par la critique et les joueurs ! Une nouvelle aventure vous attend ! Mille ans après notre époque, Horizon est une Terre pleine de splendeurs naturelles et de ruines oubliées, où des créatures robotisées impressionnantes peuplent le monde tandis que les humains organisés en tribus primitives luttent pour survivre. Au lendemain d'une bataille titanesque qui a presque ravagé la capitale Méridian, Talanah, l'une des plus grandes chasseuses de machines du pays, peine à trouver sa place dans l'effort de reconstruction. Pire encore, Aloy, son amie de confiance, s'est volatilisée. Lorsqu'une nouvelle menace émerge dans l'arrière-pays, elle doit décider de la meilleure façon de servir sa tribu, ses amis et elle-même. Découvrez dans cette nouvelle trilogie un récit se déroulant après les événements d'Horizon Zero Dawn, le jeu vidéo acclamé par la critique et les joueurs !