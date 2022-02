Ce que Zéphyr a compris de la mort, c'est que c'est une chose sérieuse, qui requiert du silence et de la solennité. Pourtant, quand Alma sa grande-soeur disparaît brutalement, tout s'anime. Il y a du bruit, des pleurs, de l'agitation mais aussi des blagues, et de la musique... Et alors tout se mêle : le chagrin. les souvenirs heureux, et l'amour de ceux qui restent.