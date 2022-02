Un parfum de bruyère

Cet été, chez grand-mère Jeanne, des choses étranges se produisent. Chaque nuit, Louis est réveillé par un souffle et bascule dans un autre monde. Il y a retrouve les rochers et la bruyère en fleur tant aimés, et cette petite fille, qu'il a l'impression d'avoir toujours connue. Un récit fantastique envoûtant, sur fond de lande sauvage.