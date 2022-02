L'expédition

Une femme pirate éprise de liberté, un enfant rencontré dans un port, leur attachement et la filiation qui se crée : voilà les ingrédients de cet album si singulier, écrit par Stéphane Servant et sublimé par les images d'Audrey Spiry. Une histoire qui parle de la vie et de la mort, d'être parent et d'être enfant, de partir et de revenir.