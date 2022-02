De l'ALN à l'ANP. La construction de l'armée algérienne (1954-1991)

L'Armée de libération nationale (ALN), en tant qu'unique force organisée dans le pays a, de fait, préfiguré l'Etat indépendant. L'ascendant de l'Etat-major de l'ALN en 1962, le coup d'Etat du 19 juin 1965, la tentative de putsch du chef d'Etat-major en 1967 ainsi que d'autres péripéties ont d'emblée situé l'armée au coeur du pouvoir et de ses tumultes. Perçue comme "une boîte noire" parce que située au "coeur du pouvoir" , l'armée est à l'origine de nombreux mythes voire de fantasmes. Saphia Arezki s'applique à les déconstruire avec précision à travers l'étude concrète de la trajectoire d'officiers de l'ANP ayant contribué à la construction de l'armée nationale moderne. La mise en relief du parcours des hommes et des groupes dans leur contexte historique apporte un éclairage remarquable sur la construction aussi bien de l'institution que de l'Etat indépendant. Un livre indispensable qui restitue à sa juste mesure, et en l'incarnant, la place de l'armée dans le système politique algérien.