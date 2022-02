Absolument Normal Tome 3 : Tous ensemble

Dans le monde de Cosmo, tout le monde développe des pouvoirs extraordinaires : yeux laser, lévitation, apparition de nageoires et de branchies, force extraordinaire, etc. Tout le monde ou presque : car quelques adolescents voient se développer chez eux des mutations mineures ou sans intérêt. Quant à Cosmo, c'est simple : il est absolument normal ! Et donc terriblement vulnérable. Envoyé dans un centre de rééducation d'où les enfants reviennent transformés ? ou ne reviennent pas ? Cosmo réussit une évasion massive et spectaculaire. Il n'a ensuite qu'un rêve : partir avec ses nouveaux amis pour l'île secrète de Tulugary où vit une communauté d'humains qui rejettent toute mutation et rêvent d'un retour à un monde " normal ". Mais cette île apparemment enchanteresse cache de lourds secrets...