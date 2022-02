Love Love Love Tome 2 : Bang bang shoot shoot

Elle et Karel poursuivent leur relation amoureuse, dans une société où les robots revendiquent la liberté auprès de maîtres les ayant condamnés à l'obsolescence programmée. Dans ces conditions, difficile pour l'humaine et le mécha de se laisser aller à la légèreté ! D'autant que Karel, qui a empêché son coloc Andy de faire sauter les verrous d'agressivité des robots, se trouve maintenant visé par ses propres pairs. Problèmes supplémentaires : le plasticage de son appartement, sa date d'obsolescence qui approche furieusement, mais aussi les sombres agissements d'un tueur en série dont on ignore toujours l'identité... En se cherchant une vie meilleure, le jeune couple n'est-il pas en train de se précipiter vers le chaos ? Kid Toussaint et Andres Garrido poursuivent leur très prenante saga young adult. Entre société de caste, injustices, violences policières et statut de l'IA, c'est de notre société qu'ils parlent, sur fond d'une très inattendue histoire d'amour...