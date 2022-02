Mort et déterré - Tome 3 - Les derniers jours d un zombie

Yan Faucher, 13 ans, est un ado qui se fait accidentellement poignarder par un dealer. Un an après son inhumation, il se réveille et arrive à quitter son cercueil. Il décide de mener une double quête : retrouver son assassin et reconstruire sa famille en pleine décomposition depuis son décès. Avec l'aide de son pote Nico, un fan d'histoires de zombies, et d'Alice, une amie spécialiste en maquillage secrètement éprise de lui, Yan va mener l'enquête et retrouver sa famille. Mais Yan a peu de temps pour arranger ses histoires de famille car son assassin a tué Alice, et Yan n'a plus qu'une obsession : ramener son amoureuse à la vie ! Mort et déterré est une série haletante avec, pour la première fois, une histoire de zombie du point de vue du mort-vivant.