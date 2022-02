Don Bosco. Ami des jeunes

Don Bosco est un album mythique. D'abord parce qu'il fut le premier bestseller des Editions Dupuis, marquant une génération de lecteurs. Ensuite parce que sa parution dans Spirou (en 1941) se fit sous l'occupation allemande, avec son lot de restrictions de papier, ce qui ne l'empêcha pas d'être imprimé à plus de 150 000 exemplaires... On pourrait aussi parler du fait que le talent réaliste de Jijé y explosa, ou encore dire qu'il tenait tellement à cet album qu'il le redessina en 1949, et qu'il déclencha des vocations d'auteurs comme Tibet et Lambil. Mais cet ouvrage est surtout légendaire pour avoir popularisé Don Bosco (1815-1888), fondateur de l'ordre des Salésiens et charismatique prêtre italien qui voua sa vie à l'éducation des enfants défavorisés... Les Editions Dupuis proposent aujourd'hui de redécouvrir Don Bosco dans un fac similé de sa première version, avec un dossier exclusif signé Jérôme Dupuis, permettant aux anciens et nouveaux lecteurs d'en saisir toutes les clés, toute la beauté...