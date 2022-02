Satanisme & Écoresponsabilité

Satan est bien vénère. Parce qu'avec leurs idées anti-écolo débiles ? comme la trottinette électrique ou encore le SUV ? les humains sont en train de lui bousiller son outil de travail : la Terre ! Il décide donc d'intervenir en se chopant un quidam entre quatre z'yeux, histoire d'essayer de faire dévier la planète du cataclysme en nous convertissant à l'éco-responsabilité, de gré ou de force ! Le souci, c'est que les humains choisissent souvent la mauvaise voie. Et ça, Satan aurait pu le savoir, quand même ! Une BD numérique plébiscitée sur Instagram et la Webtoon Factory, maintenant en album ! Une bible anti-consumérisme et écolo qui se moque gentiment de nos incohérences environnementales, telles le SUV, les terrasses chauffantes et même le tabou ultime : l'ECO-CUP ! Illustrateur pour la presse et auteur de bande dessinée, Loïc Sécheresse prouve à nouveau tout son talent pour l'analyse sociétale après Carnets de manif, où il disséquait le mouvement des Gilets jaunes avec Cyril Pedrosa.