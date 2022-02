Nelson Tome 24 : Poil à gratter au paprika

Nelson, c'est ce petit diablotin orange à l'apparence tout à fait angélique qui pourrit la vie de Julie, une jeune et jolie célibataire, et de Floyd, un labrador engourdi, pour le plus grand bonheur de centaines de milliers de lecteurs. Rappelez-vous : après le vol d'un rouleau de papier toilette au bureau, Julie se voit condamnée à accueillir, sans possibilité de retour à l'expéditeur, un petit diable relativement inoffensif... mais hyper doué pour les catastrophes quotidiennes ! Créé en 2001 dans le quotidien suisse Le Matin, le petit diablotin orange de Bertschy en est vite devenu l'incontournable mascotte. A ce jour, Nelson a vécu plus de 4 000 strips. Et ça ne fait que commencer...