Lucky Luke L'intégrale Tome 4 : Alerte aux pieds-bleus ; Lucky Luke contre Joss Jamon ; Les cousins Dalton

Un ouvrage dense et minutieux qui regroupe aussi trois grandes aventures de l'homme qui tire plus vite que son ombre : « Alerte aux Pieds-Bleus », « Lucky Luke contre Joss Jamon » et « Les cousins Dalton » et, en bonus, « Voleurs de chevaux » et « Androclès » – deux récits complets publiés dans l'éphémère revue « Risque-Tout » – ainsi qu'une nouvelle signée Morris, « Pirates en pullman », et bien d'autres surprises encore. Cette collection marque à chacun de ses volumes une étape cruciale dans l'étude de la construction du mythe. Les années 1956-1957 confirment l'évolution du ton et de l'humour volontiers plus 'intellectuel' apporté par René Goscinny et installent les frères Dalton dans leur forme définitive. Une période pour le moins prolifique, comme l'atteste le dossier complet réalisé par les spécialistes Christelle & Bertrand Pissavy-Yvernault. Une étape indispensable pour devenir incollable sur Morris et Lucky Luke !